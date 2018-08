Pubblica amministrazione: Fantinati a "Nova", la renderemo più comoda per cittadini e imprese (3)

- Quanto alla valutazione della dirigenza, un sistema che fino a oggi sembra non aver funzionato, Fantinati è convinto di aver capito dove sia il problema: "Il punto è che manca un sistema di valutazione realmente terzo e indipendente". "Dobbiamo, poi, favorire - ha specificato - un profondo cambio di mentalità. In Italia, abbiamo una cultura organizzativa tesa ad accontentare tutti per non creare conflitti. Per favorire questo cambio, dobbiamo passare da una valutazione punitiva - sbagliatissima, perché riformi la Pa grazie ai dipendenti, non contro di loro - a una valutazione migliorativa dei processi. La valutazione non deve essere percepita come una minaccia, ma come una opportunità per premiare i migliori", ha concluso. (Ren)