Campania: al via l'elaborazione del Piano Strategico Regionale per la cultura e i beni culturali (2)

- Durante l’incontro sono state rappresentate le prime esigenze espresse dai presenti ed è stata condivisa l’idea di definire un percorso evolutivo che accompagni ciascun ente verso un utilizzo efficiente e flessibile delle tecnologie Ict, al fine di garantire elevate prestazioni gestionali nell’erogazione di servizi più adeguati alle esigenze dei cittadini e dei turisti. Gli interventi a cui si intende dare priorità sono: sistema informativo culturale, vivere l’arte attraverso la messa in gioco dei sensi: servizi per le disabilità sensoriali, Centro Regionale per i Beni Culturali della Campania, percorsi interattivi intelligenti, realtà aumentata e realtà virtuale in cloud, Mediateca regionale del Cinema Archivio dei teatri campani e delle Arti visive. È prevista la costituzione di gruppo di lavoro integrato per il dettaglio degli interventi a valle della rilevazione del fabbisogno espresso dai singoli enti. Hanno partecipato all’incontro: Segretariato Regionale Mibac Campania, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo della Reggia e del Real Bosco di Capodimonte, Museo della Reggia di Caserta, Museo Parco archeologico di Paestum, Soprintendenza A.S. di Pompei – Stabia, Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Parco Archeologico di Ercolano, Polo museale della Campania, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di AV-SA, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio BN-CE, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio territoriale della città di Napoli, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Napoli, Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Campania, Archivio di Stato di Avellino, Archivio di Stato di Benevento , Archivio di Stato di Caserta, Archivio di Stato di Napoli, Archivio di Stato di Salerno, Biblioteca Nazionale di Napoli, Biblioteca Universitaria Centrale, Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine, Fondazione Campania Festival, Fondazione Film Commission. (Ren)