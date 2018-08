Sanità: entro il 2018 verrà attivata in Alta Irpinia l'unità speciale per l'accoglienza permanente di Bisaccia (2)

- L'investimento previsto per la realizzazione della Suap è pari a 1,035 milioni di euro. L'intervento è strategico perché risponde alla necessità di adeguamento dell'offerta di servizi residenziali previsto dai documento di programmazione regionale, e contribuisce a coprire, con una struttura pubblica, metà del fabbisogno provinciale di posti letto per pazienti in Stato Vegetativo e di Minima Coscienza. Questi soggetti - che hanno raggiunto la stabilità clinica - sono portatori di “gravissima” disabilità, che al pari di altri con importanti patologie croniche, necessitano di terapie di prevenzione, mantenimento e cura presso strutture pubbliche o private accreditate di carattere sociosanitario. (Ren)