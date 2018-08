Sottosuolo: Saiello (M5S), Fi-Pd, ecco le prove del patto di Sant'Antimo

- "Un teatrino con pessimi interpreti e un accordo mal mascherato è andato in scena ieri nell'aula del Consiglio regionale. E non ci sorprende che politici della levatura del capogruppo Fi Armando Cesaro e dell'allegra comitiva del Pd siano scesi così in basso. Il tutto per regalare 300mila euro al Comune di Sant'Antimo, per la messa in sicurezza delle cavità sotterranee. Un problema oggettivo, alla luce dei crolli registrati, ma che non giustifica un fondo per un solo Comune, tenuto conto di tante altre realtà regionali nelle stesse condizioni. Perché non istituire, in tal caso, un fondo più ampio per una ricognizione finalizzata a seri interventi di messa in sicurezza per tutti i comuni che vivono lo stesso rischio? E perché approvare quel fondo per un singolo territorio, credendo nell'esigenza di mettere al più presto in sicurezza quell'area, e poi fare marcia indietro? Se la maggioranza avesse seriamente creduto nella necessità di intervenire, non avrebbe ampliato la platea dei possibili beneficiari. Del resto trecentomila euro bastano appena per un solo comune, figurarsi per un numero più alto". E' quanto ha detto il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello. (segue) (Ren)