Campania: Protezione civile, domani allerta meteo per piogge e temporali

- La Protezione civile della Regione Campania ha dirmato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo valevole dalle 11 alle 20 di domani su tutto il territorio. In particolare, sono previste "Precipitazioni da locali a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali". La Protezione civile, ha precisato che "i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento e fulminazioni”. Tra i principali scenari di evento previsti: “Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto materiali, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse”. La criticità riguarda il rischio idrogeologico da temporali. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti. (Ren)