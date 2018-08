Laghi: Aics contesta dati su inquinamento di Legambiente

- A seguito delle informazioni diffuse da Legambiente, riguardo i controlli della goletta dei laghi nel 2018, AICS Ambiente ha contestato la funzionalità dei prelievi effettuati allo sbocco dei fossi, poichè ritenuti troppo limitati o comunque insufficienti ad offrire informazioni utili ad identificare eventuali fenomeni che mettono a rischio la qualità delle acque dell'intero bacino o importante parte di esso."I controlli non saranno mai troppi, ribadiamo a scanso di equivoci, e dunque benvengano le attività in prossimità dei fossi della goletta dei laghi. Ma per dimostrare la validità di un protocollo più mirato a comprendere l'eventuale presenza di un fenomeno che metta a rischio la generale qualità delle acque di un lago, abbiamo commissionato, ad un laboratorio accreditato, delle controanalisi basate appunto sul protocollo di prelievo ideato da AICS Ambiente". Così Andrea Nesi responsabile Ambiente AICS. "Inoltre rilanciamo annunciando che dal 2019 saranno in campo i catamarani azzurri di AICS, autocostruiti con materiali di riciclo - il primo, Ecovela1, varato da poche settimane proprio nel lago di Bracciano -, che utilizzeremo per i prelievi nella maggior parte di bacini che riusciremo a coprire nel primo anno di attività" ha continuato Nesi. "AICS è stata fondata nel 1962, conta 140 sedi territoriali, 11000 circoli sportivi associati ed un milione di soci, dispone dunque di propri circoli su tutta la costa marina ma anche in quasi tutti i laghi d'Italia. Questi circoli saranno la base per le attività di monitoraggio dei catamarani azzurri di AICS Ambiente" .(Ren)