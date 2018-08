Centri antiviolenza: dalla Regione Campania altri 500 mila euro

- Un'ulteriore impegno economico, pari a 500 mila euro, da parte della giunta regionale per garantire la continuità dei centri antiviolenza della Campania. In particolare queste risorse regionali serviranno a garantire stabilità ai 38 centri antiviolenza già presenti sul territorio regionale e ad offrire opportunità agli ambiti territoriali che sono ancora sprovvisti di questo servizio. L'assessore alle Pari opportunità ed alla Formazione Chiara Marciani ha così motivato la decisione della Regione: "Molte donne a seguito delle violenze subite non hanno più nulla, tante neanche una casa. Poter rivolgersi ad una struttura qualificata di ascolto e di accoglienza gratuita diviene per loro di vitale importanza. Spesso l'ultima speranza". Tutti i centri antiviolenza della Regione Campania, la loro ubicazione e i relativi riferimenti sono disponibili sul sito www.amicheperlarete.it (Ren)