Campania: al via l'elaborazione del Piano Strategico Regionale per la cultura e i beni culturali

- Si è tenuto oggi presso la Sala De Sanctis della Regione Campania, un incontro a cui hanno partecipato i rappresentanti delle realtà Mibac del territorio regionale, alla presenza del Capo di Gabinetto, Sergio De Felice, Vice Capo di Gabinetto e Responsabile della Programmazione Unitaria, Maria Grazia Falciatore, Consigliere per la Cultura e i beni culturali, Patrizia Boldoni, Direzione Cultura e Turismo, Rosanna Romano e Direzione Ricerca, Vito Merola. La finalità dell’incontro è stata quella di confrontarsi e condividere le scelte relative alla programmazione dell’obiettivo Specifico 2.2 “digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili” del Por Campania Fesr 2014-2020, in relazione ai fabbisogni tecnologici e innovativi dei beni culturali. La linea strategica delle attività da implementare in attuazione della Delibera n.101 di febbraio 2018, attraverso la quale si è dato avvio al programma quadro - “La cultura nella città”, con la quale la Regione Campania ha definito le azioni per il raggiungimento di obiettivi capaci di legare la ricerca e l’innovazione allo sviluppo economico e sociale. Per la crescita dell’uso del digitale nel settore culturale ha importanza strategica l'investimento su open data, open services, big data , servizi innovativi per le disabilità sensoriali, altri servizi ICT. L’obiettivo della Regione Campania è soprattutto sostenere il processo di innovazione delle istituzioni culturali, promuovendo l’accesso alle informazioni e della conoscenza, implementando l’alfabetizzazione digitale, sviluppando approcci innovativi in termini di organizzazione, condivisione, accessibilità e gestione dei beni culturali. (segue) (Ren)