Napoli: domani la presentazione della rassegna musicale "Nu' Fazzoletto 'e Mare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, venerdì 3 agosto, alle ore 11.30, nella sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, l'assessore alla Cultura ed al Turismo del comune di Napoli Nino Daniele presenterà la prima edizione della rassegna "Nu' Fazzoletto 'e Mare" sette concerti, tra il 4 il 15 agosto, in ricordo della "cerimonia del fazzoletto", che si realizzerà all'interno del cortile della storica sede della Real Casa Santa dell'Annunziata. L'iniziativa, promossa e sostenuta dall'assessorato alla Cultura e al Turismo e curata dall'Associazione Santa Chiara Orchestra, costituisce il "cuore" dell'Estate a Napoli 2018, l'"Estate Bambina" dedicata alla Real Casa Santa dell'Annunziata, l'antica istituzione napoletana rivolta in modo speciale all'accoglienza e alla cura dei bambini abbandonati, per celebrarne tutti insieme i 700 anni dalla sua fondazione. Saranno presenti gli artisti della rassegna, Fiorenza Calogero, Ciro Capano, Emanuele De Vivo, Lalla Esposito, Mario Maglione, Massimo Masiello, Antonella Morea, Patrizio Oliva, I Vico. (Ren)