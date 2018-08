Napoli: Quattro Giornate, apertura celebrazioni per i 75 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 4 agosto alle ore 11, in occasione dell'apertura delle celebrazioni del 75esimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli (28 settembre 1°ottobre), per iniziativa dell'Assessorato alla Cultura, dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza "Vera Lombardi", dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, verrà deposta una corona di fiori alla lapide posta all'ingresso della Basilica di Santa Chiara. La cerimonia vuol ricordare tutte le vittime napoletane del secondo conflitto mondiale, sia dei bombardamenti "a tappeto" degli Alleati sia della ferocia nazista, in particolare il Carabiniere, Vice Brigadiere M.O. Salvo d'Acquisto, le cui spoglie riposano proprio in Santa Chiara.(Ren)