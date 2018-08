Terzo settore: Daniele (Pd), ritardo pagamenti servizio ai richiedenti asilo

- "Cooperative storiche ed associazioni dall'indiscusso valore sociale sono sottoposte, in queste ore, ad un enorme stress economico finanziario causato dagli incomprensibili mancati pagamenti per il servizio dell'accoglienza dei richiedenti asilo da parte della Prefettura di Napoli. Ad oggi si riscontrano oltre 9 mesi di mensilità non pagate". A dichiararlo è stato il consigliere regionale Pd, Gianluca Daniele che prosegue: "Nel servizio di accoglienza, di cui tanto si parla sempre e solo male e per i fatti di cronaca, esistono realtà encomiabili che si prodigano per rendere una "buona accoglienza", sono strutture gestite da quegli enti che oggi sono in sofferenza e a cui come istituzioni dobbiamo prestare più attenzione, affinché non si arrivi più a ritardi del genere. Si tratta di enti che operano nel terzo settore da decenni, dal valore indiscusso, quegli enti che si adoperano quotidianamente per i servizi utili ai nostri concittadini più disagiati, quelli perennemente in trincea con attività rivolte ai minori a rischio, agli anziani non autosufficienti, ai diversamente abili, gli stessi enti che alleviano il disagio dei più deboli e ascoltano le donne maltrattate, rendendo servizi alla nostra comunità, quei servizi di utilità pubblica che non possiamo permetterci di perdere, sono loro che oggi rischiano il collasso. É necessario un repentino cambio di direzione e per questo – ha conclusoDaniele - mi appello al prefetto di Napoli S.E. Carmela Pagano un intervento immediato, affinché si saldino i pagamenti o almeno si riduca il gap e si ristabilisca una regolarità nei flussi economici".(Ren)