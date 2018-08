Sottosuolo: Treviglio (Cons. minoranza), nuovi crolli a Sant'Antimo

- "Sant'Antimo sprofonda, i consiglieri di maggioranza fanno vuote passerelle sui luoghi dei crolli e il sindaco Russo, sempre più inadeguato e ieri anche sbugiardato persino dal governatore De Luca, preferisce dedicare il proprio tempo ai social e a polemizzare istericamente sul nulla piuttosto che occuparsi concretamente dei suoi concittadini". Lo ha detto il consigliere comunale di minoranza del Comune di Sant'Antimo, Innocenzo Treviglio. "Per fortuna, - ha aggiunto –, almeno per le emergenze, possiamo ora contare sulle risorse che l'emendamento Cesaro è riuscito ad ottenere ieri nel Collegato alla Finanziaria regionale". "Voglio augurarmi – prosegue Treviglio – che questa amministrazione non voglia perdere altro tempo e attivi tutte le procedure utili affinché questi sudati fondi possano essere immediatamente disponibili". "Così come voglio sperare che a questo punto, come già chiesto in Consiglio da me e dal collega Chiariello in occasione dei crolli di via Giannangeli, l'amministrazione, Sindaco e Giunta, voglia rinunciare alle indennità di carica e metterle a disposizione degli sfollati. Ovviamente anche noi siamo pronti a fare la nostra parte", ha concluso Treviglio.(Ren)