Campania: Eccellenze, Zinzi(Terra de Fuochi) premia Di Serio

- Questa mattina il presidente della III Commissione speciale 'Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie' del Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, ha consegnato un riconoscimento di merito al pugile casertano Raffaele Di Serio, medaglia d'oro alla XVIII edizione dei 'Giochi del Mediterraneo'. L'iniziativa, fortemente voluta dal consigliere Zinzi, ha anche lo scopo di mettere in risalto le tante eccellenze di un territorio che viene identificato come 'Terra dei Fuochi', ma che va ben oltre questa etichetta. "Quotidianamente, in Consiglio ed in Commissione, affrontiamo – ha dichiarato il presidente Zinzi - le emergenze del nostro territorio nel tentativo di imprimere una svolta prima di tutto nei fatti e poi in quell'immagine della nostra regione che viene percepita all'esterno. La nostra è terra di eccellenze ed è giusto riconoscere merito a chi, con passione e bravura, porta in alto e con orgoglio il nome di Caserta e della Campania. A Raffaele i complimenti personali e a nome del Consiglio, nella speranza di poter in futuro assegnare sempre più riconoscimenti di questo tipo".(Ren)