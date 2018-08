Stabiae: nuovi restauri a villa Arianna a cura Belle Arti di Varsavia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre ha restituito il colore originario alle pareti e alle decorazioni e reso molto più visibili dettagli degli elementi decorativi come le immagini di due maschere o il quadretto che raffigura la natura morta composta di fichi e di funghi, posti nella zona superiore della parete sud. L'ambiente 11, eseguito con una partitura decorativa simile a quella dell'ambiente 7 , si ipotizza eseguito dalla stessa officina pittorica. L'intervento, iniziato quest'anno, ha visto innanzitutto il consolidamento delle pareti che rischiavano di sfaldarsi. Per evitarne il degrado si è proceduto ad un preconsolidamento e poi alla pulitura, sia con impacchi che con l'ausilio di una strumentazione tecnica adeguata, che sta rivelando prime interessanti evidenze pittoriche. Il lavoro in villa Arianna da parte dell'Accademia di Varsavia sta producendo interessanti risultati da un punto di vista conservativo e di una maggiore vividezza delle cromie delle pareti (come si può vedere negli ambienti 44 e 45 già restaurati). Il gruppo di lavoro di una delle più prestigiose accademie di restauro europee è composto oltre che dai professori anche da 5 studenti di livello avanzato che hanno così l'occasione di mettersi alla prova sul campo in un contesto d'eccezione. (Ren)