Pordenone: Cirielli (FdI), oggi nuovo caso di razzismo contro italiani. Quando Salvini passerà dalle chiacchiere ai fatti?

- "Constatiamo, purtroppo, oggi un nuovo caso di razzismo contro gli italiani. Ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, un uomo di 28 anni, del Burkina Faso, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito l'autista di un bus e accoltellato un carabiniere", lo ha affermato in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e responsabile Giustizia di Fdi. "Anche oggi la sinistra buonista e Renzi - ha continuato Cirielli - restano in silenzio. Cosa ci faceva sul suolo nazionale un migrante con precedenti penali?". "Quando saranno aumentate - ha concluso - le pene per contro chi aggredisce le forze dell'ordine? Quando sarà fermata l'escalation di violenze contro chi assicura il rispetto della legge ? Quando il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la Lega passeranno dalle chiacchiere ai fatti?". (Ren)