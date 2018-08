Campania: videosorveglianza h24 per gli impianti di rifiuti e sanzioni fino a revoca autorizzazioni

- Il consiglio regionale della Campania ha approvato nella seduta di oggi l’emendamento che, come annunciato nei giorni scorsi, stabilisce una serie di misure di prevenzione e di monitoraggio dei siti di stoccaggio che ancora nelle settimane scorse hanno registrato incendi con gravi conseguenze a livello ambientale e sanitario oltre a frenare il complesso ciclo dei rifiuti. Si stabilisce tra l’altro, da un lato la sorveglianza h.24 degli impianti privati e dall’altro si affida all’Arpac il compito di verificare e sanzionare, fino alla revoca delle autorizzazioni, l’efficacia dei sistemi di sorveglianza e prevenzione. L’importanza dell’iniziativa è stata sottolineata negli interventi del Presidente Vincenzo De Luca e del Vicepresidente Fulvio Bonavitacola. "Con la norma approvata oggi, che prevede l'obbligo di videosorveglianza e vigilanza 24 ore su 24 nelle aziende che effettuano stoccaggio, diamo un segnale netto: chi vuole operare nel settore dei rifiuti deve garantire standard di sicurezza elevatissimi”, ha dichiarato il consigliere Stefano Graziano che ha presentato l’emendamento approvato. “Non possiamo più rischiare – ha aggiunto - che si ripetano disastri come quelli avvenuti a Caivano e San Vitaliano. È giusto dunque che chi non si adegua, si veda revocata l'autorizzazione". (Ren)