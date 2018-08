Musica: Ravello Festival, omaggio a Nureyev e Duncan (2)

- La coreografa campana, che vive stabilmente tra Italia e Belgio, con 'Kokoro', primo lavoro come autrice, ha già ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio per La Migliore Coreografia del Solocoreografico 2017 e della Vetrina della giovane danza d'autore - Azione del Network Anticorpi XL 2017 e ha trionfato ad Aerowaves Twenty18. A omaggiare 'Rudy', mito indiscusso della danza del Novecento, saranno invece i Solisti e Primi ballerini del Teatro alla Scala, Capitole e Los Angeles Ballet attraverso la messa in scena di cinque sue celebri versioni coreografiche di altrettanti classici del balletto. Nel 2018 Rudolf Nureyev avrebbe compiuto ottant'anni. Nonostante la morte precoce è stato il più magnetico, geniale, talentuoso e carismatico danzatore del secolo scorso, paragonato per il suo successo 'pop' ad altre icone, come Maria Callas, Marilyn Monroe e James Dean. Il buon compleanno a Rudy sarà evocato dalla 'sua' Scala: dai grandi classici del balletto una carrellata di celebri passi ideati dal grande maestro, interpretati nei volteggi e nelle figure dai primi ballerini del teatro milanese Virna Toppi e Claudio Coviello e dai solisti Marco Agostino, Beatrice Carbone, Nicola del Freo e Vittoria Valerio. (segue) (Ren)