Battipaglia: Cirielli (FdI), grazie Salvini per notizia. Ma quando comincerà a fare ministro dell'Interno secondo quanto promesso?

- "Mi auguro che la mancata pubblicazione da parte della stampa campana e salernitana della notizia, resa nota in un post di Matteo Salvini, dell'arresto a Battipaglia di un extracomunitario in attesa di permesso di soggiorno per tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni sia soltanto il risultato di una difficile acquisizione della notizia", lo ha affermato in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e responsabile Giustizia di Fratelli di Italia. "Ringraziamo il ministro dell'Interno Matteo Salvini per aver reso pubblica la notizia. Ma oltre a fare il giornalista, chiediamo al leader della Lega anche di dare risposte concrete al problema sicurezza. Vorremmo sapere quando espellerà gli immigranti che delinquono, quando modificherà la norma sui permessi di soggiorno. Insomma, chiediamo a Salvini di cominciare a fare il ministro secondo quanto promesso", ha concluso Cirielli. (Ren)