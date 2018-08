Sottosuolo: Saiello (M5S), Fi-Pd, ecco le prove del patto di Sant'Antimo (2)

- "Quello andato in scena ieri – ha sottolineato Saiello - è invece l'epilogo di una politica esclusivamente localistica. Un trucchetto giocato tra Commissione bilancio e Consiglio, al quale è approdato il maxiemendamento nel quale misteriosamente, dopo un primo sì in Commissione, è sparita la parola Sant'Antimo. Nel mezzo, un accordo con il sindaco Pd, espressione dello stesso partito di maggioranza in Consiglio regionale, e la famiglia Cesaro, che da anni impera nella sua Sant'Antimo. Accordo che ha portato a lasciare intatti i 300mila euro nel testo del collegato, che andranno comunque a quel Comune, salvando così capra e cavoli. A suggellare il patto, l'unico voto favorevole delle opposizioni al testo approdato in aula. Voto che porta la firma proprio di Armando Cesaro, che lo ha giustificato con un'interpretazione da giullare di corte, sostenendo di votare a favore per rendersi complice del fallimento dell'amministrazione regionale. Un boomerang che ha tradito il giovane capogruppo, burattino dell'intera operazione gestita alla distanza dalla sua dinasty e dal Pd". (Ren)