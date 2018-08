Terra dei fuochi: Cantalamessa (Lega), il governo ha a cuore la Campania a differenza di altri in consiglio regionale

- "Il Governo nazionale manifesta finora grande attenzione e impegno per la Campania e la Terra dei Fuochi (decreto Terra dei Fuochi e direttiva Salvini per aree a rischio roghi), dall'Assemblea regionale, invece, qualcuno preferisce le chiacchiere. L'ultima seduta del Consiglio lo dimostra. Quando si è trattato di dare concretezza all'azione di governo con interventi mirati, il centrosinistra ha battuto in ritirata". Così l'onorevole Gianluca Cantalamessa, deputato e coordinatore della Lega in Campania, condanna la irresponsabile azione della maggioranza in Consiglio regionale. (Ren)