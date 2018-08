Napoli: al Teatro San Carlo in scena Dorian Gray di Cardin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stasera di nuovo in scena ore 18.30 e poi alle 21.30 a favore della LILT di Napoli, “Dorian Gray la bellezza non ha pietà”, lo spettacolo di teatro musicale prodotto dalla Maison Pierre Cardin per celebrare i 70 anni di carriera del grande maestro. Lo spettacolo, scritto dall'autore e compositore Daniele Martini interpretato dall'attore Federico Marignetti e il ballerino Marco Vesprini, per la regia di Emanuele Gamba, ha riempito il teatro dell'opera partenopeo di videoproiezioni 3D, musiche dall'orchestrale al rock, ed intensi monologhi conquistando applausi interminabili da un pubblico napoletano che si è decisamente distinto per l'eleganza, il calore, l'entusiasmo verso gli artisti. Lo spettacolo racconta il viaggio spirituale dell'immortalità Dorian Gray che, uscendo dalle pagine di Wilde, con la libera interpretazione di Daniele Martini, ha preso il corpo del giovane di oggi che davanti alla propria immagine si pone le domande wildiane esistenziali più attuali arrivando alla conclusione che “la vera bellezza, forse, invecchia... perchè la verità non teme il tempo”. La vera bellezza, dunque, il tema della serata che è stata dedicata alla Fondazione Santo Bono Pausillipon che tanto opera per la salute dei bambini e il sostegno alle loro famiglie.(Ren)