Trasporti, Manzo-Di Lauro (M5S): "la ferrovia di Castellammare non si tocca" (2)

- "Il grande progetto Pompei prevede un progetto alternativo che ad oggi, però, non è finanziato – ha aggiunto Carmen Di Lauro, deputata del Movimento 5 Stelle - se necessario lanceremo un appello al Ministro Bonisoli, sensibile alle realtà non ancora valorizzate come la nostra, per sostenerci in questa battaglia. Per il momento invitiamo il sindaco Ascione a dedicarsi ad altri problemi. Era il 2012 quando, da cittadina e pendolare, scrissi una lettera all'allora Sindaco Bobbio per scongiurare la chiusura della storica tratta ferroviaria che va da Castellammare a Torre Annunziata. Chiudere la stazione è un tentativo che va avanti da svariati anni". "Ci opporremo al tentativo di privare il territorio di una tratta così importante per pendolari e turisti - precisa Luigi Cirillo consigliere regionale del MoVimento 5 stelle - e oggi nella seduta di Consiglio Regionale presenterò una mozione affinché non si tenga conto dell'atto adottato dalla Giunta di Torre Annunziata ma di attivare invece un tavolo per una pianificazione di rilancio turistico della tratta ferroviaria che ribadiamo per noi non solo non va soppressa ma va invece valorizzata". (Ren)