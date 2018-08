Casoria: Verdi, nuovo incendio in area usata discarica

- "Un'area sequestrata sulla Circumvallazione esterna, a ridosso dello svincolo della tangenziale di Casoria, sta andando a fuoco e rischiamo una nuova emergenza visto che era stata sequestrata perché c'erano diversi rifiuti che andrebbero smaltiti seguendo attente procedure, tra cui calcinacci, plastica e pneumatici". A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e l'imprenditore 'verde' Roberto Fogliame per i quali "è necessario, una volta spento l'incendio, che si verifichi se c'è stata un'azione dolosa portata magari avanti dalle stesse persone che avevano depositato tutti quei rifiuti in quella zona, così come è necessario un controllo sulla qualità dell'aria da parte dell'Arpac e una delimitazione e messa in sicurezza dell'area per evitare altri incendi".(Ren)