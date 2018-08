Ischia: Di Scala (FI), nasce Ufficio strategico di coordinamento

- “La Regione Campania, nell’ambito delle proprie competenze, attiverà un Ufficio Speciale Strategico di Coordinamento delle attività post-sisma nei comuni dell’isola di Ischia colpiti dal terremoto dell’agosto 2017”. Lo ha reso noto la Consigliera regionale campana di Forza Italia, Presidente della Commissione Sburocratizzazione, Maria Grazia Di Scala, promotrice di un Ordine del Giorno ad hoc, approvato oggi all’unanimità dal Consiglio regionale campano. “Serve un coordinamento strategico, serve un supporto ai Comuni dell’isola per la realizzazione dei progetti finanziati in termini di programma integrato di sviluppo territoriale”, ha spiegato l’esponente di Forza Italia. “La mia iniziativa, di fronte ad un contesto di gravi difficoltà che vede 2.500 sfollati, 30 aziende chiuse, e numerosi edifici pubblici, prima di tutto scolastici, inagibili – ha detto Di Scala – affronta, e speriamo risolva, la necessità di un’attività integrata tra i diversi livelli istituzionali sia per superare l’emergenza in corso che per delineare un futuro volto allo sviluppo sostenibile per l’Isola”.(Ren)