Pubblica amministrazione: Fantinati a "Nova", la renderemo più comoda per cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo costruire una Pubblica amministrazione più comoda per cittadini e imprese. Basta file interminabili agli sportelli e inefficienze che gravano come un costo occulto per le aziende. Dobbiamo costruire una Pa che funzioni in un click. Una Pa più agile che realizzi i vari 'libri bianchi' che in questi anni sono stati scritti". Lo ha detto a Nova il sottosegretario alla Funzione Pubblica Mattia Fantinati (M5S), intervistato in esclusiva da 'Nova'. Secondo Fantinati la Pa esiste per erogare servizi ai cittadini: "La verità - ha spiegato - è che non esiste un conflitto fra la mission pubblica e i dipendenti. Possiamo creare una Pa moderna ed efficace, valorizzando i dipendenti pubblici, che sono il nostro più grande patrimonio. In questo modo, combattiamo la deriva formalistica e autoreferenziale della burocrazia, creiamo un ambiente di lavoro più sano e che realizzi le ambizioni dei dipendenti, che così forniranno servizi più puntuali e migliori ai cittadini". (segue) (Ren)