Reclutavano mercenari da inviare in Donbass. Sgominata organizzazione attiva in tutta Italia (4)

- Nel corso della attività condotte dal R.O.S. sono emersi anche soggetti che, inizialmente partiti alla volta dell’Ucraina con prospettive di lavoro come contractor, una volta giunti in teatro di guerra avevano deciso di non arruolarsi nelle formazioni paramilitari filorusse. Un altro connazionale, invece, dopo una prima fase di ambientamento, aveva rinunciato ed era rientrato in Italia. La manovra investigativa ha permesso inoltre di rilevare come il fronte ucraino fosse a tutti gli effetti meta di miliziani di varie nazionalità, attirati dalle campagne di arruolamento internazionali promosse dai filorussi, attività spesso mascherate da sostegno di tipo umanitario. In tale quadro Pavel Gubarev, già governatore dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, aveva pubblicamente lodato il contributo militare degli “italiani”. Inoltre, é emerso il legame tra alcuni indagati e Alexey Milchakov, Comandante dell’Unità paramilitare neonazista “Rusich” operante nel Donbass. Nell’ambito degli approfondimenti svolti, è interessante sottolineare come sia stata rilevata la presenza di combattenti separatisti di differente orientamento ideologico, accomunati da posizioni che promuovono un movimento culturalmente e politicamente comunitarista, superando la dicotomia destra/sinistra – fascismo/antifascismo. La commistione ideologica ha assunto ulteriore rilievo nella figura di uno degli indagati che, dapprima attivo nel reclutamento di mercenari sul fronte russo-ucraino, successivamente si era spostato ai confini fra Turchia, Siria ed Iraq per combattere in formazioni satellite del Pkk (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), tuttora inserito nell’elenco delle organizzazioni terroristiche stabilito dall’Unione Europea. Le risultanze investigative si sono intersecate con un provvedimento del Consiglio dell’Unione Europea, che aveva comunicato all’Italia alcuni soggetti ritenuti responsabili di azioni che minacciavano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, a carico dei quali erano stati sanciti il divieto di ingresso nel territorio Ue ed il congelamento dei fondi e delle altre risorse economiche loro riferibili. Inoltre, anche le autorità diplomatiche ucraine avevano segnalato alcuni connazionali - tra cui alcuni degli odierni indagati – i quali avevano preso parte a operazioni militari contro l’Esercito ucraino al fianco delle formazioni armate delle autoproclamate Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk. (Ren)