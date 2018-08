Mastella: FI Campania, vicini a sindaco oggetto di ignobili minacce

- "Solidarietà e vicinanza al sindaco di Benevento Clemente Mastella destinatario di una vergognosa lettera intimidatoria". Così, in una nota , il Coordinamento regionale campano di Forza Italia rinviando alla missiva con minacce di morte ricevuta dal primo cittadino del capoluogo sannita. "Si tratta di un gravissimo atto di vigliaccheria – aggiunge il Coordinamento campano di Forza Italia – che riporta in primo piano l'intollerabile fenomeno delle intimidazioni ai sindaci, tra tutti gli amministratori i più esposti perché sempre in prima linea, che, come ha recentemente denunciato l'Anci, risulta in forte crescita soprattutto in Campania e sul quale andrebbe dunque aperta una riflessione". "Certi che l'amico Clemente Mastella non si lascerà impressionare da queste minacce, auspichiamo che su questo ignobile episodio si faccia al più presto piena luce", conclude la nota.(Ren)