Collegato, Saiello (M5S): "con la fiducia approvate misure prive di logica" (2)

- "Non è chiaro perché – ha sottolineato Saiello - all'interno del testo sia stata inserita una misura superflua e sulla quale la Regione non ha competenza, come quella che prevede l'equipollenza di lauree specialistiche e magistrali ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico sanitario. Esiste già un decreto ministeriale del 2011. Non capiamo per quale motivo, in tempi di spending review, si metta mano alla legge per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di rischio sismico e si aumentino da 3 a 5 i professionisti che compongono tale ufficio. Sono stati bocciati nostri emendamenti su rimozione amianto, rifinanziamento di una legge per riqualificare i centri storici, sull'istituzione di un fondo per la videosorveglianza in aree soggette a sversamento rifiuti e contro gli sprechi della politica, sulla rimozione delle barriere architettoniche sulle stazioni e misure a sostegno dei terremotati di Ischia. La ragione ufficiale è che non ci sarebbero le coperture. Eppure sono stati destinati 3 milioni e 800 mila euro ad un fondo per iniziative di supporto alla domanda culturale a sostegno di non meglio precisati eventi. Misure poco chiare o sprovviste di logica in un calderone per il quale l'unica via possibile è stato il ricorso allo strumento antidemocratico della fiducia". (Ren)