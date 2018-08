Sud: Svimez, nel 2017 prosegue la ripresa (+1,4%)

- Nel 2017 il Mezzogiorno ha proseguito la lenta ripresa ma in un contesto di grande incertezza rischia di frenare. Il Pil è aumentato al Sud dell’1,4%, rispetto allo 0,8% del 2016. Ciò grazie al forte recupero del settore manifatturiero (5,8%), in particolare nelle attività legate ai consumi, e, in misura minore, delle costruzioni (1,7%). Lacrescita è stata solo marginalmente superiore nel Centro-Nord (+1,5%). E' quanto emerge dal Rapporto Svimez 2018 presentato oggi alla stampa. (Ren)