Trasporti, Manzo-Di Lauro (M5S): "la ferrovia di Castellammare non si tocca"

- "La Linea Ferroviaria FS Torre Annunziata – Castellammare costituisce una tratta fondamentale per gli utenti e non può essere chiusa – ha dichiarato Teresa Manzo deputata Movimento 5 stelle - in primo luogo per i pendolari che alle prime ore del mattino affollano i treni metropolitani che collegano Castellammare con Napoli e Pozzuoli, ed in secondo luogo per i turisti che attraverso questa tratta possono essere messi in collegamento con i luoghi di maggiore interesse, dal Museo Archeologico di Napoli fino a Castellammare, passando tra l'altro per le Ville Vesuviane e offrendo un magnifico giro panoramico per l'intera fascia costiera". "La ferrovia non si tocca - continua Manzo- anzi va potenziata e pubblicizzata sia per il trasporto pubblico, che come attrattore turistico. Il Sindaco di Torre Annunziata ha ben altre questioni a cui dare risposte, la tratta ferroviara da Torre Annunziata a Castellammare non ha alcuna incidenza sul tessuto economico e sociale di quella zona, quindi, salvo che tale richiesta non sia stata fatta su commissione, non è dato comprendere la base su cui si fonda. (segue) (Ren)