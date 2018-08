"Open Paestum": l'app per visitatori con disabilità motorie e sensoriali (2)

- Nasce "Open Paestum", un'App di ultimissima generazione per smartphone e device, che renderà la visita del Parco Archeologico di Paestum, realmente "immersiva", consentendo anche ai visitatori con disabilità motorie e sensoriali di fruire di mini storie in realtà aumentata, che li catapulteranno indietro nel tempo per riviverlo. Il progetto è stato ideato e sviluppato dall' Associazione Vela Centro Servizi Sociali di Salerno, in partnership con il Parco Archeologico di Paestum. Abitudini di vita quotidiana, cultura, religione, tradizioni, tutta la storia della città greca di Poseidonia fino alla sua evoluzione nella romana Paestum, saranno "mostrate" al visitatore attraverso delle storie virtuali, di varia durata, da godere durante la passeggiata all'interno dell'area archeologica, indossando dei visori, che saranno forniti direttamente dall'organizzazione. (segue) (Ren)