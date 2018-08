Garanzia Giovani: proroga per tirocini al 10 settembre

- E' stato prorogato al 10 settembre il termine ultimo per avviare i tirocini Garanzia Giovani in Regione Campania. "Una notizia che accogliamo positivamente" – ha dichiarato l'Assessore ai Giovani Alessandra Clemente "per la quale ci siamo da subito attivati con forza con una richiesta all'Assessore al Lavoro Sonia Palmeri affinchè i 236 giovani ammessi a tirocinio presso il Comune di Napoli, contenuti nell'elenco pubblicato sul BURC del 30 luglio 2018, potessero godere dell'opportunità di svolgere un primo percorso di formazione retribuito all'interno degli Uffici comunali e non perdessero un'occasione concreta a causa della scadenza precedentemente fissata al 31 luglio. Stiamo parlando di 708.000,00 euro di fondi europei che, grazie all'adesione del Comune di Napoli a Garanzia Giovani, potranno essere utilizzati e non torneranno indietro all'Unione Europea. Un percorso che, con quest'ultima accoglienza, giunge al termine ma che ha permesso a circa 500 giovani di formarsi e confrontarsi, in molti casi, con la Pubblica Amministrazione".(Ren)