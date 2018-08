Campania: Consiglio approva modifiche legge rifiuti

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto dal Vice presidente vicario, Tommaso Casillo, ha approvato con 28 voti favorevoli e 12 contrari, su 40 votanti, la Proposta di legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)”. La proposta di legge è costituita da un articolo unico composto da dieci commi. I punti cardine vertono su: riciclo, imballaggi, rifiuti da batterie/componenti elettriche ed elettroniche e, discariche. Si introduce il riferimento all’economia circolare per i rifiuti, ponendoci in piena aderenza con quanto recentemente richiesto dalla Comunità Europea. Si prevede che i Piani di Ambito e gli atti necessari per l’affidamento del servizio integrato da parte degli EdA, in materia di misure e soglie per la raccolta differenziata, vengono conformati a quanto previsto dal Testo Unico dell’Ambiente, senza alcuna possibilità discrezionale. Si istituiscono maggiori tutele per la collettività, andando a incidere sulle garanzie finanziarie e la relativa polizza fideiussoria in favore del Presidente della Regione Campania, in caso di danni all’Ambiente, per l’attività svolta negli impianti. (segue) (Ren)