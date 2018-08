"Open Paestum": l'app per visitatori con disabilità motorie e sensoriali

- "#paestumpertutti è stato il primo hashtag lanciato dal Parco Archeologico di Paestum a pochi mesi dalla riforma Franceschini che aveva dato l'autonomia all'Istituto – ha detto il direttore del Parco Archeologico di Paestum, Gabriel Zuchtriegel - Fu pensato per instaurare un dialogo diretto con le persone che hanno difficoltà a visitare monumenti e siti archeologici: dai visitatori che hanno bambini nel passeggino ad altri che hanno problemi motori. Si avviò così, con la riapertura del Tempio di Nettuno e con l'abbattimento delle barriere architettoniche al Tempio c.d. Basilica - il più antico di Paestum -, l'era dell'Accessibilità e dell'inclusione per tutti." Dal 2016 molti sono stati i progetti e le iniziative realizzate per venire incontro ad esigenze particolari dei nostri visitatori e a breve sarà possibile immergersi nella magnifica atmosfera dell'antica Poseidonia, alla scoperta di luoghi e personaggi, coniugando storia e tecnologia grazie alla realtà aumentata. (segue) (Ren)