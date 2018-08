Collegato: Picarone (Pd), mutui, boccata d'ossigeno per i comuni

- "Con l'approvazione del collegato abbiamo portato a termine un lavoro importante nell'interesse esclusivo dei cittadini della nostra regione. Tra le norme approvate nel maxiemendamento merita una citazione lo sblocco dei mutui per i Comuni. Si tratta di circa 120 milioni di euro di risorse che porteranno nelle casse dei 500 comuni campani circa 200 mila euro. Risorse da spendere subito per opere pubbliche, di sicuro una boccata d'ossigeno per le casse comunali". Lo ha dichiarato Franco Picarone, consigliere regionale del Pd e presidente della commissione bilancio commentando l'approvazione del Collegato 2018. (Ren)