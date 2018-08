Collegato, Saiello (M5S): "con la fiducia approvate misure prive di logica"

- "Ricordiamo con nostalgia quel giorno di tre anni fa, quando il governatore giurò in aula che mai si sarebbe servito dello strumento della fiducia in quanto, a suo dire, lesivo dei principi di democrazia e delle prerogative dei consiglieri di questa assemblea. Certo qualcosa è cambiato, a cominciare dalle spaccature nella sua stessa maggioranza. Ricorrere alla fiducia non solo conferma l'incoerenza di questo governatore, ma denota la volontà di mettere la maggioranza nelle condizioni di chi china il capo e vota a favore di un testo non per difendere gli interessi dei campani, quanto di difendere le proprie poltrone. La legge di oggi non è null'altro che un contenitore nel quale sono mescolate operazioni e misure prive di logica e di spiegazioni coerenti". Così il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello nel corso della discussione in aria sul collegato. (segue) (Ren)