Carabiniere deceduto: il cordoglio del Capo della polizia

- “Appresa la triste notizia del decesso del vice brigadiere Attilio Picoco, rimasto gravemente ferito nel tragico evento nel quale ha perso la vita anche l’appuntato scelto Vincenzo Ottaviano, esprimo sentimenti di cordoglio e vicinanza al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e per il suo tramite alla famiglia per la prematura scomparsa del proprio congiunto”. Queste le parole espresse dal Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, per la morte del vice brigadiere Picoco, coinvolto il 20 luglio scorso in un grave incidente stradale ad Acerra.(Ren)