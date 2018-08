Senza dimora: assessore Gaeta, estesi interventi delle Unità di Strada

- "Le attività di supporto, prevenzione e sostegno rivolte ai cittadini senza dimora" ha scritto in una nota l'Assessore al Welfare del Comune di Napoli Roberta Gaeta "continuano anche ad agosto, con una grande novità: quest'anno gli interventi delle Unità di Strada si ampliano, estendendosi nell'area della Città Metropolitana, in base al criterio della vicinanza. Spesso, infatti, i nostri operatori non possono intervenire in supporto delle persone segnalate che si trovano al di fuori dei confini territoriali della Città di Napoli: con questo servizio realizzato nell'ambito del "Pon Metro Città Metropolitane", invece, le Unità di Strada potranno raggiungere i comuni limitrofi in modo da supportare un maggior numero di persone in difficoltà". I Comuni interessati sono quelli di Casalnuovo, Arzano, Casavatore, Melito, Marano, Quarto, Pozzuoli, San Giorgio, Portici, San Sebastiano, Cercola e Volla. "Queste azioni – ha spiegato Gaeta- rappresentano un ulteriore tassello fra gli interventi che l'Amministrazione pone in essere per i cittadini più fragili. Soprattutto in vista dell'aumento delle temperature, tra l'altro, necessitano di maggiore cura e sostegno: a questo proposito, voglio ricordare che è possibile contattare la Centrale Operativa Sociale al numero 081/5627027 servizio attivo H24 al quale segnalare la presenza di senza dimora per un immediato aiuto da parte delle Unità Mobili di Strada. "Come Amministrazione – ha concluso l'assessore - vogliamo valicare ogni tipo di confine che impedisce di aiutare il prossimo, soprattutto ogni essere umano in difficoltà".(Ren)