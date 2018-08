Campania: Consiglio approva modifiche legge rifiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si interviene sulla costituzione degli ATO: sarà possibile individuare un Direttore Generale, ricorrendo a elenchi predisposti dalla Giunta, successivi agli avvisi di bando. Si inserisce nel Piano d’ambito anche la possibilità di prevedere la realizzazione di stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR, per garantire l’ordinato flusso del ciclo dei rifiuti a valle del trattamento effettuato. Si interviene con una necessaria modifica alla rubrica dell’articolo 35 della L.r. 14/2016, per consentire di inserire nella linea di azione anche i rifiuti abbandonati sul suolo demaniale; non a caso, con la lettera b) al citato articolo viene aggiunto il comma 2, che consentirà di destinare risorse regionali a Enti d’Ambito e Comuni competenti, per istituire servizi di prevenzione e vigilanza, in vista del contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti sul demanio regionale, oltre che nei siti già utilizzati per lo stoccaggio, utilizzando personale proveniente dai Consorzi Unici di Bacino. (Ren)