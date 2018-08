Reclutavano mercenari da inviare in Donbass. Sgominata organizzazione attiva in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri del R.O.S. hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova, su proposta della locale Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo, nei confronti di sei indagati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al reclutamento e al finanziamento di mercenari combattenti al fianco di milizie filorusse nel conflitto armato sviluppatosi nel territorio del Donbass in Ucraina orientale, reclutamento e istruzione dei mercenari, nonché attività di partecipazione al conflitto, fatti aggravati dalla transnazionalità dei reati. Tre soggetti tra i destinatari del provvedimento restrittivo risultano irreperibili. Gli stessi potrebbero trovarsi ancora nelle zone teatro del conflitto. Nel corso dell’operazione sono state effettuate sette perquisizioni nei confronti di altri soggetti indagati. I reati contestati scaturiscono dalla violazione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989 e ratificata dall’Italia con la legge nr. 210 del 1995. (segue) (Ren)