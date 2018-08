Reclutavano mercenari da inviare in Donbass. Sgominata organizzazione attiva in tutta Italia (3)

- Le indagini, avviate nel 2013 sull’area skinhead ligure, consentivano di documentare l’esistenza di una struttura operante sull’asse Italia/Ucraina, dedita al reclutamento e al finanziamento di combattenti mercenari da inviare nel teatro di guerra ucraino a rinforzare le fila miliziani separatisti filorussi sostenitori dell’indipendenza della regione del Donbass dall’Autorità centrale di Kiev, peraltro già privata della Crimea. In relazione al conflitto, secondo una relazione pubblicata dall’Onu il 13 giugno 2017 i combattimenti avrebbero causato oltre 10 mila vittime tra civili e militari, 24.500 feriti e oltre 1,6 milioni di sfollati. Gli odierni arrestati risultavano altresì in contatto con un sodalizio attivo pubblicamente nell’assistenza umanitaria verso le popolazioni del Donbass, vittime della guerra civile scoppiata nella primavera 2014, ma che occultamente operava nel reclutamento di mercenari da inviare nelle zone di conflitto arruolandoli nelle milizie filorusse. In questo ambito, veniva individuato come Olsi Krutani, ex militare di origine straniera, attivo nel settore della sicurezza privata e direttamente in contatto con gli esponenti apicali del menzionato gruppo, svolgesse funzioni di intermediario tra il mondo dei reclutatori e quello dei combattenti. (segue) (Ren)