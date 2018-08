Musei: da settembre on air “Radio Capodimonte”, programma quotidiano su attività culturali (2)

- In scaletta interviste ad artisti e curatori, news su visite guidate ed eventi, punti di vista inediti su uno dei luoghi più magici della città, voluto sulla collina di Capodimonte da Carlo di Borbone per esporre e conservare la ricca collezione ereditata dalla madre, Elisabetta Farnese, e per coltivare la sua grande passione per la caccia. Oggi Capodimonte è un posto dove ognuno, seguendo le orme del Re, può coltivare la propria passione: l'arte, la musica, il cinema, lo sport, la botanica. Un sito culturale multisciplinare che attende solo di essere narrato dagli studenti del Master in Radiofonia del Suor Orsola Benincasa: Rosanna Astengo, Riccardo Capecci, Angela Chiapperini, Mario De Martino, Marialaura Garripoli, Alfonso Palumbo, Anna Perrone, Davide Pinto, Marcello Polverino, Aniello Sergio e Andrea Ugolini. Pochi giorni fa una Commissione mista formata da rappresentanti delle istituzioni coinvolte ha esaminato tre progetti-pilota elaborati dagli studenti divisi in tre diversi gruppi, per scegliere quello che meglio risponda alla missione comunicativa di Capodimonte al fine di assegnare la borsa di studio da mille euro “Residenza musicale di artista – Il suono dell'eccellenza”, messa a disposizione dall'associazione Campania Music Commission a supporto del suo progetto di residenze musicali di artista per le eccellenze del territorio campano. Ora tutti gli studenti sono chiamati a lavorare insieme al format scelto, in stretta collaborazione con l'ufficio comunicazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte, per produrre le dodici puntate, in onda da settembre 2018 con cadenza settimanale e scaricabili su podcast sul sito www.museocapodimonte.beniculturali.it