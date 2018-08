Campagna "Mare Blu": La Mura (M5S) consegnero' dossier al ministro Costa (2)

- Tutti i materiali e le segnalazioni raccolte dalla senatrice La Mura saranno raccolte in un dossier che sarà consegnato al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Nonostante il trend positivo della balneazione in Campania (i dati dell'Arpa Campania indicano nella nostra regione l'81% di costa balneabile nel 2011 e il 96% nel 2017) il sistema di depurazione delle acque civili dei comuni campani è molto lontano dall'essere efficiente. "Lo dimostrano le tante segnalazioni che arrivano quotidianamente sulla mia pagina, io stessa con l'attuale presidente della commissione Cultura alla Camera Luigi Gallo abbiamo fatto un esposto in Procura per l'inefficiente depurazione in un Comune costiero del vesuviano" racconta la senatrice. A finire nel mirino dei parlamentari 5 stelle non è solo il fiume Sarno da anni indicato come luogo di molteplici criticità ambientali. "I sistemi di depurazione non sono completi, tanto è vero che siamo in procedura di infrazione europea. Scontiamo l'assenza dei collettori, delle reti fognarie e la rete duale, cioè quella che dovrebbe raccogliere le acque di pioggia da smaltire a mare per evitare che arrivando al depuratore lo mandino in tilt. I depuratori non sono adeguatamente dimensionati per le presenze estive dei turisti. I fiumi e il mare diventano i collettori fognari delle acque nere piuttosto che proteggerli essendo ecosistemi preziosissimi" ha concluso La Mura. (Ren)