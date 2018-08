Plastiche: Borrelli (Verdi), bene mozione per riduzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo trasformando la Terra in un pianeta di plastica e già il mare è ormai pieno di plastica al punto che, in alcune zone, la sua quantità è superiore a quella dei pesci e, per questo motivo, è necessario arrivare a una drastica riduzione della produzione e della commercializzazione di prodotti di plastica quando è possibile ricorrere a materiali alternativi". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che, questa mattina, nel corso del Consiglio regionale dedicato alle mozioni, ha presentato una mozione, approvata dal Consiglio, che impegna la Giunta regionale "ad adottare ulteriori e nuove iniziative e provvedimenti che possano ridurre l'uso degli oggetti della plastica e aumentare la percentuale di raccolta differenziata". "Abbiamo già fatto enormi passi in avanti nella raccolta differenziata della plastica, settore in cui la Campania è ormai stabilmente tra le prime regioni in Italia, ma bisogna continuare sulla strada avviata e, soprattutto, dobbiamo ridurre l'uso della plastica, soprattutto quando non è strettamente necessario" ha aggiunto Borrelli ricordando che "servono anche atti simbolici e il Consiglio potrebbe farlo dando seguito a una richiesta che ho presentato ufficialmente alla Presidente D'Amelio affinché imponga il divieto all'uso di posate, bicchieri e bottiglie di plastica nella buvette del Consiglio regionale".(Ren)