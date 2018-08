Roghi: Zinzi (Terra Fuochi). maggioranza sorda all'emergenza

- "Dalle modifiche alla legge sui rifiuti ci saremmo aspettati una piena assunzione di responsabilità, introducendo ad esempio misure concrete per arginare il fenomeno dei roghi negli impianti di stoccaggio che ad oggi è la nuova emergenza campana, ma niente. I nostri emendamenti andavano nella direzione di prevenire il rischio incendi in questi siti, modificando i procedimenti di autorizzazione e limitando la quantità di rifiuti da conferire. Lo scopo era quello di evitare le piazzole ricolme di materiale di scarto che fanno da possibili inneschi. Interventi concreti che questa maggioranza, evidentemente abituata agli annunci come unica forma di risposta, ha bocciato. È chiaro ora quali siano le priorità del governo regionale, ne prendano coscienza anche i cittadini". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Terra dei Fuochi del Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi(Ren)