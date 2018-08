Musei: Borrelli (Verdi), Campania per domeniche a ingresso gratis

- "La Campania, che è seconda solo al Lazio per numero di visitatori nei musei e nelle aree archeologiche, è la regione che subirà i danni maggiori dalla scelta del Ministro dei beni culturali di eliminare l'iniziativa delle domeniche gratis nei musei italiani, una scelta che, nei fatti, dimostra ancora una volta quanto questo Governo sia lontano dagli interessi dei campani, come hanno dimostrato escludendo Ischia dal decreto a favore delle aree terremotate". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione cultura, ricordando che "la gratuità dei musei, per una domenica al mese, oltre a permettere a chi non ha abbastanza soldi, di accedere alla cultura, è anche un ulteriore appeal in grado di attrarre i turisti come dimostra il caso inglese". "In Inghilterra, infatti, da oltre dieci anni ormai, gran parte dei musei sono gratuiti e ci sono stati enormi vantaggi per il turismo" ha aggiunto Borrelli per il quale "il ministro, quindi, invece di pensare a eliminare un'iniziativa che ha avuto e ha tanto successo solo perché proposta da un Governo precedente, pensi a come aiutare i direttori dei musei e delle aree archeologiche campane che tanto stanno facendo e tanto altro potrebbero fare se avessero la necessaria collaborazione da parte del Governo".(Ren)