Sgominata organizzazione dedita al reclutamento di mercenari in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina all'alba i Carabinieri del Ros hanno eseguito in Lombardia, Emilia Romagna e Campania un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni soggetti ritenuti responsabili dei reati di reclutamento di mercenari e combattimento dietro corrispettivo in un conflitto armato nei territori controllati da uno Stato estero. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11:30 odierne presso la Sala Biblioteca della Procura della Repubblica di Genova. (Ren)