Napoli: domani riconsegnati monumenti restaurati largo Principessa Pignatelli

- Domani, martedì 31 luglio, alle ore 9:30, alla presenza dell’Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto Mario Calabrese e del Soprintendente Luciano Garella saranno riconsegnate alla città i monumenti in largo Principessa Pignatelli restaurati nell’ambito della sistemazione di superficie della stazione San Pasquale della Linea 6 della Metropolitana. Il restauro ha riguardato il monumento del Generale Edoardo Cosenz (statua in bronzo di G. Renda e basamento lapideo) nonché il restauro e valorizzazione della fontana in marmo con posizionamento del bronzetto di Giovanni De Martino. I manufatti erano stati a suo tempo smontati e trasferiti presso un deposito temporaneo in quanto interferenti con i lavori di realizzazione della stazione. Ultimati i lavori e dopo un accurato intervento di restauro e valorizzazione i monumenti sono stati ricollocati.(Ren)