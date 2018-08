Musei: da settembre on air “Radio Capodimonte”, programma quotidiano su attività culturali

- Accordo con il Master in radiofonia dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e con l'associazione Campania Music Commission. Un'ora di trasmissione per conoscere più da vicino il Museo e Real Bosco di Capodimonte, restare sempre aggiornati sulle mostre e gli eventi in corso, saperne di più sugli artisti presenti nella Reggia e sui loro capolavori, senza ignorare i suoni, i profumi e le magiche atmosfere che il Giardino storico e il Bosco sanno regalare a quelli che lo frequentano. Parlerà del più grande polmone verde della città e di una pinacoteca che tutto il mondo ci invidia “Radio Capodimonte”, il primo progetto di una radio museale nato da un accordo tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte con il Master in Radiofonia dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (ad ottobre la quinta edizione) e l'associazione Campania Music Commission. Un format radiofonico per scoprire anche i segreti della Real Fabbrica di Porcellane-Istituto a indirizzo raro “G. Caselli” presente con due sedi all'interno del Real Bosco, che ancora oggi si occupa delle famose porcellane di Capodimonte, con la formazione delle future maestranze e con la produzione delle stesse. Dodici puntate tutte da ascoltare, a partire da settembre 2018, seguendo il jingle/claim “Royal green sound”. (segue) (Ren)