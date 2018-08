Campagna "Mare Blu": La Mura (M5S) consegnero' dossier al ministro Costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento 5 Stelle Virginia La Mura ha lanciato la campagna "Mare Blu" un sistema di segnalazioni con foto e video delle criticità che riguardano l'inquinamento del mare e delle spiagge. La campagna si articolerà attraverso il profilo Facebook della senatrice che raccoglierà le segnalazioni attraverso i messaggi privati con l'hastag #salviamoilnostromare. "Le criticità possono riguardare inquinamento della spiaggia o del mare, inaccessibilità per disabili, barche troppo vicine alla costa, scarichi fognari, rifiuti galleggianti, schiumette, abusi e così via – ha spiegato La Mura in una nota - Sto ricevendo tantissime segnalazioni e andrò avanti tutta l'estate a raccoglierle, catalogarle, mapparle, per poi portare tutto in parlamento". "Importantissimi i rapporti delle commissioni di inchiesta – ha proseguito la senatrice - ma supportati anche dalle segnalazioni puntuali dei cittadini, che possono fungere da vere e proprie sentinelle dell'ambiente. In questo modo l'attenzione pubblica sulle criticità ambientali che viene dal basso arriva direttamente al legislatore e al governo che se sensibile, come il nostro Ministro all'Ambiente Sergio Costa, saprà dare una risposta valida". (segue) (Ren)